قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن منظومة مخلفات الصلبة البلدية الجديدة تعتمد على ثلاثة برامج، مؤكدة أن الوزارة تطلق العنان للقطاع الخاص للعمل في المنظومة والاستفادة منها.

وأضافت فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن المحور الأول للمنظومة إنشاء البنية التحتية المحطات الوسيطة والمصانع والمدافن، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، لافتة إلى العمل على 17 مدفنًا، و23 محطة وسيطة، و4 مصانع على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن الجزء الثاني يتعلق بعقود التشغيل وعمليات الجمع والنقل من التنمية المحلية للقطاع الخاص، مضيفة أن الثالث يشمل الدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن قانون المخلفات الذي صدق عليه البرلمان الشهر الماضي، يمنح البيئة التشريعية لدخول القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي إلى المنظومة؛ لتصبح متكاملة، موضحة أن القانون يحدد تكلفة تحويل المخلفات لطاقة بـ140 قرشًا للكيلو وات.

وأشارت إلى اختيار 20 شركة في المرحلة الأولى لإنشاء المصانع التي تحول المخلفات إلى طاقة، قائلة إنه تم إنشاء قاعدة بيانات مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتسجيل العاملين في المنظومة تحت غطاء الحماية الاجتماعية وتوفير رخصة مزاولة المهنة.