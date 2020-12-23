إلقاء القبض على تركيين اثنين كانا يهربان لاجئين إلى قبرص

ذكرت قناة "آر.آي.كيه" التلفزيونية القبرصية، اليوم الأربعاء، نقلا عن الشرطة أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المواطنين الأتراك ومصادرة قاربهما، قبالة الساحل القبرصي، عندما كانا يحاولان نقل مجموعة من 13 مهاجرا إلى الجزيرة.



وتم إلقاء القبض على المجموعة الليلة الماضية، وحاول مالكا القارب العودة إلى تركيا، بعد أن تم رصدهما، لكن الشرطة القبرصية التي كانت في زورق سريع، تمكنت من الوصول إليهما.



وقال المهاجرون للشرطة، إن كل واحد منهم دفع ألفي يورو "2439 دولارا"، من أجل رحلة مسافتها 70 كيلومترا من تركيا، بغرض دخول الاتحاد الأوروبي.



وقبرص من المقاصد المفضلة للمهاجرين الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي، ويركز مسؤولون الآن جهودهم على محاولة إيقاف المهاحرين قبل الوصول إلى الجزيرة.



وتقول قبرص في طلبها المتكرر على نحو منتظم من الاتحاد الأوروبي للحصول على معونات، أن مخيمات اللاجئين بالجزيرة مكتظة، وضمت المخيمات حوالي عشرة آلاف مهاجر في عام 2019.