مخاوف بريطانية من نفاد جرعات لقاح كورونا

أثار خبراء بارزون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أمس، مخاوف بشأن نفاذ جرعات اللقاح المضاد لكورونا، حيث لم تستقبل أكثر من نصف المستشفيات، وثلثي الأطباء العامين جرعات اللقاح، وسط مخاوف من طفرة جديدة سريعة للوباء.

وحث رئيس لجنة الممارسين العامين في الجمعية الطبية البريطانية، ريتشارد فوتري، الحكومة للإسراع في توصيل لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكورونا لإنقاذ أرواح المواطنيين. كما طالب خبراء أيضا بزيادة إضفاء الشفافية من جانب الوزراء حول عدد الجرعات المتاحة، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأضاف فوتري: "نحتاج لملايين الجرعات لكي تكون متاحة في أقرب وقت ممكن على وجه السرعة، لأنه يأتي في قمة الأولويات بالنسبة للأطباء الممارسين العامين، وللمرضى وللأمة، خاصة بالنظر إلى الطفرة الجديدة السريعة للوباء".

وتابع: "يشعر الأطباء الذين لم يتلقوا اللقاح بعد بالإحباط، لأنهم يريدون تحصين أنفسهم وتطعيم مرضاهم على نحو جيد". ومضى قائلا: "هذا الإحباط أمر متفهم ومقبول. فهم يريدون حماية مرضاهم، خاصة الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، بأسرع وقت ممكن".

ويشعر رؤساء المستشفيات في بريطانيا أيضا بالاستياء، فبعد أسبوعين من تلقى مارجريت كين أول جرعة من اللقاح المضاد لكورونا في 8 ديسمبر الجاري، لم تتلق أكثر من نصف المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية والبالغ عددها 135 مستشفي، الجرعة الأولى اللقاح. وحتى الآن حصل 57 مستشفى أي (42% فقط) على اللقاح، وأصبحت قادرة على بدء عملية التطعيم.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أنه بحلول 4 يناير المقبل ستكون جميع المستشفيات والأطباء الذين يديرون مراكز التطعيم قد تلقوا اللقاح.

ومن المرجح أن توافق الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية على لقاح أخر طورته جامعة أوكسفورد وشركة وأسترازينيكا، الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، يحتاج جميع الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح "فايزر" إلى الجرعة الثانية من نفس اللقاح. وقالت مصادر من الحكومة البريطانية وهيئة الخدمات الصحية البريطانية، أن الإمدادات الحالية من اللقاح "محدودة".

ومن المتوقع وصول خمسة ملايين جرعة لقاح إلى بريطانيا، بحلول نهاية العام، وسيكون ذلك كافيا لتطعيم 2.5 مليون من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالوباء - معظمهم ممن تجاوزوا الثمانينيات وموظفي دور الرعاية - بالجرعتين اللازمتين للحصول على مناعة كاملة.