وقع الاتحاد الأوروبي على تبرع إضافي بقيمة 4.6 مليون يورو من أجل ميزانية برنامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لعام 2020 للمساعدة في تلبية احتياجات لاجئي فلسطين خلال تفشي جائحة كورونا، من خلال برامجها الصحية والإغاثية.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع افتراضي في 11 نوفمبر بين المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، بحسب ما أورده موقع الأونروا مساء الثلاثاء.

ويأتي هذا التبرع بالإضافة إلى المبلغ الذي تم صرفه في وقت سابق من هذا العام بمبلغ 82 مليون يورو لميزانية الأونروا.

وأعرب المفوض العام للأونروا عن تقديره العميق لثقة الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر بالقول: "إنني ممتن للغاية لشراكة الاتحاد الأوروبي مع الأونروا والتزامه تجاه لاجئي فلسطين. إن هذا التبرع الإضافي يحظى بتقدير كبير في وقت تواجه فيه الوكالة أزمة مالية غير مسبوقة فاقمتها جائحة كوفيد-19."