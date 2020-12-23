 الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 4.6 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين الفلسطينيين - بوابة الشروق
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 4:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

الاتحاد الأوروبي يتبرع بـ 4.6 مليون يورو إضافية لدعم اللاجئين الفلسطينيين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 3:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 3:24 ص

 وقع الاتحاد الأوروبي على تبرع إضافي بقيمة 4.6 مليون يورو من أجل ميزانية برنامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لعام 2020 للمساعدة في تلبية احتياجات لاجئي فلسطين خلال تفشي جائحة كورونا، من خلال برامجها الصحية والإغاثية.

وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع افتراضي في 11 نوفمبر بين المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، ومفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، بحسب ما أورده موقع الأونروا مساء الثلاثاء.

ويأتي هذا التبرع بالإضافة إلى المبلغ الذي تم صرفه في وقت سابق من هذا العام بمبلغ 82 مليون يورو لميزانية الأونروا.

وأعرب المفوض العام للأونروا عن تقديره العميق لثقة الاتحاد الأوروبي ودعمه المستمر بالقول: "إنني ممتن للغاية لشراكة الاتحاد الأوروبي مع الأونروا والتزامه تجاه لاجئي فلسطين. إن هذا التبرع الإضافي يحظى بتقدير كبير في وقت تواجه فيه الوكالة أزمة مالية غير مسبوقة فاقمتها جائحة كوفيد-19."

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك