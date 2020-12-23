شبح الاعتقال يثير مخاوف الغربيين من السفر إلى الصين

اعتادت المحللة الاقتصادية آن ستيفنسن-يانج، السفر في رحلات عمل إلى الصين بصورة شبه شهرية باعتبارها مديرة الأبحاث بإحدى شركات الاستثمار الأمريكية، وذلك قبل القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد على حركة السفر في العالم.



ولكن آن ستيفنسن-يانج، الشريك المؤسس لشركة "كابيتال ريسيرش" للأبحاث الاقتصادية أصبح لديها تحفظات قوية على السفر إلى الصين، حتى بعد تراجع حدة الجائحة في البلاد.



وتقول وكالة بلومبرج للأنباء، إن بعض الغربيين ممن لهم نشاط اقتصادي مع الصين، أصبحوا يشعرون بقلق متزايد من احتمال القبض عليهم أثناء وجودهم هناك ليجدوا أنفسهم ضحية للتوترات الجيوسياسية بين بكين والغرب.



وتزايدت مخاوف ستيفنسن-يانج، والتي كانت تتركز في السابق على الخلافات مع المسؤولين المحليين ، بعد اعتقال اثنين من الكنديين في أواخر عام 2018. ومنذ أغسطس الماضي تعتقل السلطات الصينية المواطن الأسترالي تشنج لي، لدواع تتعلق بالأمن القومي.



وقالت ستيفنسن-يانج ، التي انتقلت إلى شمال شرق الولايات المتحدة مع زوجها الصيني وأطفالها قبل حوالي ستة أعوام، بعد حياة استمرت نحو ربع قرن في الصين: "قد تكون لديك فرصة ضئيلة جدًا لأن تكون الشخص الذي قرروا احتجازه ، لكنها سنوات من عمرك، لدى الكثير والكثير من الأصدقاء والأقارب في الصين ، فضلاً عن شركة. لكنني أشعر أن الأمر لا يستحق المخاطرة".



وتقول بلومبرج، إن مقابلات أجرتها مع العديد من المسؤولين والدبلوماسيين والمستشارين والأكاديميين، أظهرت أن الكثيرمنهم يعتقدون أن هناك مخاطر متزايدة من السفر إلى الصين، وكذلك إلى هونج كونج بعد أن مررت الأخيرة قانونا جديدا للأمن القومي فييونيو الماضي.



وتضيف بلومبرج، أن الشرطة والادعاء والمحاكم في النظام القضائي الصيني الغامض تخضع لسيطرة لجنة سرية في الحزب الشيوعي الحاكم، ويمكن للسلطات احتجاز أي مشتبه به لفترات طويلة دون محاكمة، في ظل قوانين للأمن القومي واسعة النطاق.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي اعتقلت السلطات الصينية في بكين هازي فان، الصحفية الصينية لدى وكالة بلومبرج.



وأكدت الصين، أن مكتب الأمن الوطني لبلدية بكين اعتقل فان للاشتباه في أنها تمثل تهديدا للأمن القومي، ولكنها لم تفصح عن أي تفاصيل تتعلق بقضيتها.



ومن المرجح أن تستمر المخاوف بشأن السفر إلى الصين لفترة أطول بعد خروج الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب من الحكم، أو حتى بعد التوصل إلى اتفاق ينهي الإجراءات الأمريكية ضد المواطنة الصينية منج وانزو، المديرة التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية، وهي القضية التي تحملها بكين مسؤولية انهيار العلاقات مع كندا، التي احتجزت منج وانزو في البداية قبل تسليمها للسلطات الأمريكية.



ومن المنتظر أن تكون كيفية تخفيف خطر الاحتجاز التعسفي في الصين ضمن التحديات الرئيسية التي ستواجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.



وتصاعدت حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة من حكم ترامب، حيث ضمت إدارته شركة "سيميكونداكتور مانيفاكتشورينج إنترناشيونال كورب"، أكبر شركة صينية لصناعة الرقائق الإلكترونية و60 شركة صينية أخرى إلى القائمة السوداء للشركات الخاضعة للعقوبات الأمريكية. وردت وزارة التجارة الصينية بالتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشركات الأمريكية.



ويقول هوجو برينان، المحلل الرئيسي للشؤون الآسيوية في شركة الاستشارات وتقييم المخاطر "فيريسك مابلكروفت"، إنه يجب أن يكون سجل بكين في اعتقال الأفراد الأجانب ردا على أي إجراءات تتخذها حكومات دولهم وتعتبرها الصين انتهاكا لها، حاضرا كخطر جيوسياسي على رادار أي رئيسي تنفيذي عند التفكير في ممارسة أي نشاط اقتصادي مع الصين.



وقد يكون من الصعب الفصل بين الاعتقالات السياسية والتطبيق الشرعي للقانون في الصين.



وترفض الصين اتهامها بممارسة "دبلوماسية الرهائن" وتعتبر أن هذا الاتهام "ليس له أساس من الصحة".



وتقول السلطات الصينية، إنه لا يمكن لأي شخص يلتزم بقوانين البلاد أن يخشى تعرضه للاعتقال، وإن مسؤولي الشركات الصينية أعربوا عن قلقهم من مخاطر زيارة الولايات المتحدة.



ومن ناحيتها، قالت هوا شونينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في وقت سابق الشهر الجاري إن قضية منج المحتجزة في الولايات المتحدة "سياسية بنسبة 100%".



وفي المقابل، قام معهد السياسة الاستراتيجية في أستراليا بتجميع بيانات عن ثماني فئات من التدابير القسرية التي تمارسها الصين، وكشف أن السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة كبيرة في لجوء السلطات الصينية لهذه الإجراءات القسرية التي شملت الاحتجاز التعسفي أو الإعدام. والمقاطعات الشعبية والضغط على شركات معينة، والتهديدات التي تصدرها الدولة، والقيود المفروضة على السفر الرسمي والاستثمار والتجارة والسياحة من جانب السلطات الصينية.



وقال مسؤول أمريكي، بارز في إحدى الشركات إنه وغيره من مسؤولي الشركات، وبصفة خاصة الذين كانوا يعملون في الحكومة الأمريكية في السابق ويعملون حاليا كمستشارين لشركات، يشعرون بخوف متزايد من مخاطر الاعتقال التعسفي الذي يهدد الأجانب العاملين لدى فروع شركاتهم في الصين.