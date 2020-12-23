قال الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن القطاع الصحي يحدد شكل الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الأمر يرتبط بما يحدث في القطاع الصحي وتعافي المواطنين وعودتهم للأنشطة الاقتصادية بشكل أو بآخر.

وأضاف محي الدين، خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس الثلاثاء، أن «الحذر واجب والتفاؤل مطلوب مع ظهور لقاح كورونا»، مشيرًا إلى أن «ظهور اللقاح أفضل خبر سمعه العالم منذ فترة طويلة».

ولفت إلى أن تطوير اللقاحات من أكثر من جهة حول العالم في أمريكا وصين وروسيا، يمنح قدرًا من التفاؤل، موضحًا أنه «كلما ثبتت فعالية اللقاحات، كلما زاد التفاؤل في الأسواق والاقتصاد بإمكانية التعافي».

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاديين لجأوا إلى علماء الأوبئة بعد الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس لمعرفة مدى جدوى اللقاح في الوقاية منها، قائلًا إن تراوح نسبة الفعالية ما بين 85% إلى 95% بداية النهاية للأزمة الطويلة.