لجنة الأزمات بصحة قنا تناقش مستجدات الوضع الصحي لمجابهة فيروس كورونا

اجتمع وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور راجي تاوضروس، اليوم الأربعاء، مع مسئولي لجنة الأزمات؛ للتنسيق بين مختلف الإدارات بمديرية الصحة من أجل تحسين الخدمات الصحية المقدمة علي مستوي المحافظة وفي إطار مجابهة فيروس كورونا المستجد والعمل علي التصدي له.

وناقش وكيل صحة قنا، مع مسؤولي غرفة الأزمات بمديرية الصحة حيث تم مناقشة العديد من النقاط والتي من أهمها: "العمل على ضرورة المرور والمتابعة للمستشفيات ليلا ونهارا، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى على مدار اليوم".

وشدد تاوضروس، على متابعة تواجد النوبطشيات بالمستشفيات علي مدار اليوم، والتأكد من توافر المستلزمات بالمستشفيات، والتشديد علي تطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بفيروس كورونا، وتشغيل 50% من إجمالي أسرة المستشفى وأسرة الرعاية المركزة والزيادة طبقا لعدد الحالات.

وأشار إلى تفعيل دور غرفة أزمات جائحة كورونا مع ضرورة التواجد المستمر لقيادات المديرية بالغرفة علي مدار الساعة، وذلك لمتابعة تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة رصيد الأكسجين بجميع المستشفيات

والتشديد على مديري المستشفيات بضرورة مراجعة حالات المرضى بالأقسام الداخلية للمستشفيات والرعايات وذلك على مدار اليوم، وأيضا متابعة التقارير اليومية المرسلة من مديري المستشفيات حول حالات كورونا وحالات العزل المنزلي.