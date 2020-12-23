ترشيح الخبير الاقتصادي فلورين كيتسو لمنصب رئيس الحكومة الرومانية

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من المتوقع أن يصبح فلورين فاسيلى كيتسو، الخبير المصرفي والاقتصادي، رئيس الوزراء الرومانى الجديد، بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية في البلاد.

واقترح الرئيس كلاوس يوهانيس اسم فلورين كيتسو على البرلمان كمرشح لهذا المنصب بعد اتفاق بين أعضاء الائتلاف الليبرالي الوسطي الجديد.

ويتولى كوتسو منصب وزير المالية في رومانيا منذ الخريف الماضي ضمن الحكومة المستقيلة التي كانت تفتقر إلى أغلبية مستقرة في البرلمان.

ويتألف الائتلاف الحاكم الجديد من الحزب الوطني الليبرالي الذي ينتمي إليه كيتسو والحزب الليبرالي البيئي الأصغر وحزب الأقلية المجرية في البلاد.

ويتمتع الائتلاف بأغلبية مطلقة في مجلسي البرلمان.

وفاز الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الانتخابات البرلمانية، لكن لم يكن لديه أي شركاء محتملين لتشكيل ائتلاف معهم.