قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن الكثافة السكانية العالية للمحافظة تؤدي إلى سرعة معدلات الانتشار بفيروس كورونا، لافتًا إلى متابعة حالات الإصابة والمخالطين بصفة يومية.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الثلاثاء، أن لجنة كورونا تجتمع شبه أسبوعيا وفق مجريات الأمور، مشيرًا إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات لإحكام السيطرة على انتشار كورونا.

وأوضح أن المحافظة ألغت الاحتفالات التي تقيمها في هذا الوقت من العام، فضلًا عن تفعيل العمل التبادلي بين فرق العمل بما لا يؤثر على المصالح العامة للمواطنين، متابعًا أنه تم اتخاذ عدد من إجراءات العمل في المستشفيات بالتنسيق مع المستشفى الجامعي والتأمين الصحي.

وأكد محافظ الفيوم أنه يتابع استمرار الخدمة الطبية بشكل متكامل، وحصول المريض على أي نوع من الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية أو الجامعية، قائلًا إنه تم تخصيص عنابر لعزل الحالات البسيطة والمتوسطة لإصابات كورونا.

ولفت إلى تخصيص بعض الأماكن للحالات التي تعاني مضاعفات عالية، حال ارتفاع نسبة الإشغال داخل مستشفيات العزل، مضيفًا أن المحافظة شددت الحملات الميدانية على الأنشطة التجارية والمطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح.

وأشار إلى التأكد من التزام الركاب والسائقين بالتباعد في وسائل الانتقال، والتشديد على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، مشيدًا بدور المتطوعين في التعامل مع الأماكن التي تشهد تجمعات.