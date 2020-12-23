الخارجية العراقية تنتقد قرار ترامب بالعفو مدانين بقتل 14 عراقيا

انتقدت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأربعاء قرارا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار عفو عن محكومين أمريكيين مدانين بقتل 14 عراقيا في بغداد وجرح آخرين عام 2007.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الخارجية في بيان لها أن "وزارة الخارجيّة العراقيّة تابعت القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب بشأن إصدار عفوٍ عن عددٍ من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقياً وجرح آخرين في عام 2007، في حادثةٍ استُنكِرت على مستوى الأوساط الدوليّة فضلاً عمّا خلّفته من استهجانٍ ورفضٍ داخليين".

وأوضح أن "الوزارة ترى أنَّ هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأمريكية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".

وأكدت وزارة الخارجيّة العراقيّة على أنها ستعمل على "متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الامريكيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثّها على إعادة النظر في هذا القرار".

وكان جنود تابعين لشركة "بلاك ووتر" الأمريكية للخدمات الأمنية الخاصة قد أطلقوا الرصاص على عراقيين ببغداد مما تسبب بمقتل 14 عراقيا بينهم أطفال وإصابة آخرين عام 2007 .