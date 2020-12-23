متحدث الصحة: بعض المواطنين أصيبوا مرتين بفيروس كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن المراكز البحثية في بريطانيا رصدت بعض مستجدات التغيير الجيني في فيروس كورونا، مؤكدًا على عدم وجود دليل علمي عن تأثير هذه التغييرات على اللقاحات أو شدة المرض.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزارة تجري تجارب بحثية لرصد أي تغيرات جينية للفيروس، لافتًا إلى دراسة الحالات في الأماكن الأعلى إصابة، والمواطنين الذين أصيبوا أكثر من مرة، والمصابين الذين لهم تاريخ سفر إلى بريطانيا.

وأشار إلى أن تحور فيروس كورونا شيء طبيعي من تطور الوباء، باعتبار أن كل الفيروسات تتغير، متابعًا: «هناك حالات أُصيبت بفيروس كورونا وتكررت إصابتها».