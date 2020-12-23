وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 1.57 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت مدينة فرانكفورت، حسبما أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقُا لهذه البيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 28096 حالة، فيما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 1.17 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 47 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وفي سياق متصل،أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الأربعاء أن ألمانيا سجلت مستوى قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة.

وأفاد المعهد بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 962.

وكان آخر مستوى قياسي في عدد الوفيات سجلته ألمانيا يوم الأربعاء الماضي، بواقع 952 حالة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 24 ألفا و740 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، فإن عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 27 ألفا و728 حالة. وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا يوم الجمعة الماضي بواقع 33 ألفا و777حالة.

وارتفع الاتجاه في عدد الوفيات اليومية في ألمانيا في الآونة الأخيرة، وهو ما كان متوقعا بعد الزيادة الحادة في الإصابات الجديدة. وارتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في ألمانيا منذ بدء الجائحة إلى 27 ألفا و968وفاة.

ووفقا للمعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى مليون و554 الفا و920 حالة. وبلغ عدد المتعافين نحو مليون و160 ألفا ومئة شخص.

وبلغ معدل الإصابة بالنسبة لكل مئة ألف نسمة في غضون 7 أيام على مستوى ألمانيا 195.1 إصابة حتى اليوم الأربعاء، مقابل 197.6 أمس الثلاثاء.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 0.95، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 95 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.