وصف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، استقبال حديقة الحيوان بالجيزة 3 زرافات أمس بأنه يوم تاريخي، لافتًا إلى أن استقبالها دون أي أعباء أو تكلفة على الدولة أو الحديقة أهم ما يميز الصفقة.

وقال رجائي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس الثلاثاء، إن حديقة الحيوان من المقرر أن تستقبل أفيالًا وسبع البحر، خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن وزارة الزراعة نجحت في خطة إكثار وزيادة بعض الحيوانات واستغلالها في استقدام حيوانات لم تكن موجودة.

وأشار إلى أنه أسلوب مبتكر من وزير الزراعة للتدبير وعدم الاعتماد على الموارد المالية فقط في جلب الحيوانات، متابعًا أن الأسلوب الجديد ساهم في حل المشاكل المتمثلة في الزيادة الناتجة عن الإكثار.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن الخطة شملت استبدال الزرافات بفرس النهر وبعض الأنواع من الكبش العربي والبجع الأبيض والببغاوات النادرة، معلقًا: «كسبنا النقل وهو مكلف للغاية والميزان في صالحنا».

ولفت إلى نقل الزرافات باستخدام الطيران، طبقًا لمواصفات منظمة الإغاثة التي تضع معايير النقل الدولية، منوهًا إلى أن مرحلة النقل إلى المكان الجديد الأصعب، وقد تؤدي إلى جري الحيوان بصورة سريعة، الأمر الذي قد ينتج عنه كسور.

ووصلت 3 زرافات جديدة لصالح حديقة الحيوان في الجيزة إلى مطار القاهرة، صباح أمس، على متن رحلة طائرة شحن خاصة قادمة من جنوب أفريقيا، لتعويض ما فقدته الحديقة خلال الأعوام الماضية.