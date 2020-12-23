منظمة أوبن آرمز الإسبانية تستأنف مهمة مساعدة المهاجرين في البحر المتوسط

قالت منظمة أوبن آرمز الخيرية الإسبانية، اليوم الأربعاء، إن سفينتها لإنقاذ المهاجرين انطلقت خلال الليل من أجل العودة إلى وسط البحر المتوسط ​​بحلول عيد الميلاد "كريسماس".



ونشرت المنظمة الخيرية تغريدة على حسابها الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تفيد بأن سفينة المهمة رقم 79 لمنظمة أوبن آرمز رفعت فى نهاية المطاف مراسيها عند الفجر "من برشلونة" وأنها تبحر بالفعل نحو البحر المتوسط.



وأضافت على حسابها الإيطالي على تويتر: "في عيد الميلاد سوف نكون في البحر لحماية الفئات الأكثر ضعفا للدفاع عن حقوق وحياة الفارين بحثا عن السلام".



وقال أوسكار كامبس، مؤسس أوبن آرمز، إن سفينة المنظمة سوف تكون سفينة المساعدات الإنسانية الوحيدة العاملة في وسط البحر المتوسط ​​في الأيام المقبلة.



وأعلنت منظمة "إس.أو.إس. ميديتراني" الخيرية يوم الاثنين، إن سفينتها "أوشن فايكنج" سوف تستأنف أيضا أنشطتها في عام 2021 بعد حل نزاع مع خفر السواحل الإيطالي كان قد أدى إلى إيقاف السفينة.



وأنهت أوبن آرمز مهمتها البحرية السابقة في نوفمبر، بعد أن نقلت 250 مهاجرا إلى صقلية.



كما انتشلت المنظمة الخيرية خمس جثث، وأبلغت عن وفاة طفل عمره ستة أشهر على متن السفينة.



ولا يزال العديد من الأشخاص الفارين من الفقر أو الصراع يعرضون أنفسهم للعبور الخطير إلى إيطاليا أو مالطا من دول شمال أفريقيا مثل تونس وليبيا.



ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، وصل نحو 33700 مهاجر عبر البحر إلى البلاد هذا العام حتى الآن، مقابل 11277 في الفترة نفسها من عام 2019.