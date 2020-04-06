 من بين الأضخم بتاريخها.. أمريكا تدخل 2021 بميزانية استثنائية - بوابة الشروق
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من بين الأضخم بتاريخها.. أمريكا تدخل 2021 بميزانية استثنائية

علم أمريكا
علم أمريكا
وكالات
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 1:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 1:33 ص

بعد مناورات سياسية وحزبية، خرج الكونجرس الأمريكي بمجلسيه بميزانية مالية وحزمة مساعدات لمواجهة تبعات وباء كورونا الاقتصادية، تعد من بين الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة.

فقد أجاز المشرعون الأمريكيون ميزانية الإنفاق الحكومي للعام المقبل والتي قدرت بترليون وأربعمئة مليار دولار، بالإضافة إلى حزمة مساعدات لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء كورونا بملبغ وصل إلى تسعمئة مليار دولار.

وقال هال لامبارت، المستشار المالي السابق لعضو مجلس الشيوخ تيد كروز، لسكاي نيوز عربية، إنه يعتقد أن هذه الحزمة كافية، مشيرا إلى أهمية الانتظار لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر أو أربعة، قبل الحديث عن مساعدات إضافية.

وأوضح لامبارت أن توفر اللقاح المضاد لكورونا من شأنه أن يساعد في عودة الحياة الاقتصادية إلى شكلها الطبيعي، مطالبا بضرورة إطلاق الاقتصاد بكامل طاقته أواخر الربيع المقبل، مما سيقي من الحاجة إلى مساعدات إضافية، محذرا في الوقت نفسه من الدين العام الذي يتصاعد بشكل كبير.

وقدّرت حزمة الإنعاش المالي الخاصة بوباء كورونا لوحدها بحوالي تسعمئة مليار دولار، وينتظر أن يخصص منها خمسة وعشرون مليار دولار مساعدات للمستأجرين، واثنان وثمانون مليارا للكليات والمدارس، ومائتان وأربعة وثمانون مليارا قروضا لأصحاب الأعمال، إضافة إلى المبالغ المالية المباشرة للأميركيين التي تقدر بستمئة دولار للشخص، إذا كان من مستحقيها، ودعم مالي للعاطلين عن العمل.

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