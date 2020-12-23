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تستأنف محاكمة الصحفي التركي جان دوندار، الموجود في المنفى بألمانيا، اليوم الأربعاء، أمام محكمة كاجلايان باسطنبول، مع توقع صدور حكم ضده في تهم تتعلق بالإرهاب والتجسس.

ويواجه دوندار رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهوريت التركية اليومية،عقوبة السجن 35 عاما بتهمة دعم الإرهاب والتجسس السياسي أو العسكري.

وكان دوندار قد فر إلى ألمانيا في 2016 ويُحاكم غيابيا.

وقال محامو دوندار أمس الثلاثاء، إنهم لن يحضروا الجلسة النهائية ووصفوا التهم بأنها ذات دوافع سياسية.

وقال عباس يالسين أحد المحامين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه من المرجح أن يصدر القضاة حكما رغم غياب فريق الدفاع.

ويسعى ممثلو الادعاء إلى سجن دوندار بسبب تغطية "جمهوريت" عام 2015 لإرسال المخابرات التركية شحنات أسلحة إلى الجماعات المسلحة في سورية، والتي نُشرت أثناء قيادته الصحيفة اليومية.

وأرجأت المحكمة في وقت سابق هذا الشهر حكمها بعد أن طلب محامو دوندار استبدال القضاة لضمان محاكمة عادلة، ورفضت المحكمة الطلب.

وأعلنت محكمة في اسطنبول مؤخرًا أن دوندار هارب من العدالة وصادرت جميع أصوله في تركيا.