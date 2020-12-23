 أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 1.1% في 24 ساعة - بوابة الشروق
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أمريكا: ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 1.1% في 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 8:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 8:14 م

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1 % خلال 24 ساعة حتى الساعة 0650 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2ر18 مليون إصابة، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 2ر1 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة حتى الآن، وهو 96ر1 مليون حالة، بزيادة بنسبة 8ر1 % مقارنة بنفس الوقت أمس.

وسجلت الولاية أيضا أكبر عدد من الوفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، والتي بلغت 377 حالة وفاة.


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