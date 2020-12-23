الجيش الألماني يرفع عدد جنوده العاملين في دور الرعاية إلى 1500 جندي

يعتزم الجيش الألماني تقديم نحو 200 جندي إضافي اعتبارا من مساء غد الخميس لتخفيف الأعباء من على كاهل العاملين في دور الرعاية والمسنين، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من وزارة الدفاع في برلين مساء اليوم الأربعاء.

وبهذا يرتفع عدد الجنود الألمان العاملين في هذه الدور إلى ما يقرب من 1500 جندي.

وسيعمل نحو 150 جنديا من الجنود الإضافيين في 91 دارا في برلين فيما سيعمل نحو 44 جنديا آخر في ست ولايات أخرى.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور إن " الجيش يساعد في كل مكان تكون فيه حاجة إليه لمكافحة جائحة كورونا، غير أن الوضع مأساوي على نحو خاص ولاسيما في دور الرعاية والأطقم العاملة هناك منهكة على نحو خاص ولا ينبغي أن نكون غير مبالين حيال هذا".

تجدر الإشارة إلى أن الجيش نشر في الوقت الراهن 11 ألف و300 جندي في مكافحة جائحة كورونا ويدعم غالبية هؤلاء الجنود أكثر من 300 مكتب صحة.