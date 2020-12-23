الداخلية: ضبط 209 أسلحة نارية وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط 209 قطع أسلحة نارية، و263 قضية مخدرات وتنفيذ 78 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.



واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، خلال 24 ساعة عن ضبط 209 قطع أسلحة نارية، بحوزة 177 متهما ضبط خلالها (13 بندقية آلية، بندقية رصاص، 45 بندقية خرطوش، 18 طبنجة، 132 فردا محليا، 552 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 231 قطعة سلاح أبيض)، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



ونفذت حملات وزارة الداخلية 78 ألف حكم قضائي متنوع بإجمالى 6748 محكوما عليه، وضبطت (3 تشكيلات عصابية ضموا 6 متهمين ارتكبوا 18 حادثا متنوعا، 263 قضية مخدرات بحوزة 281 متهما ضُبط خلالها 201 كيلو مخدرات متنوعة، 44 متهما وهاربا من مراقبة، 26 متهما بالبلطجة، 234 دراجة نارية مخالفة، 22 ألف مخالفة مرورية متنوعة).



بالإضافة إلى إعادة سيارتين و5 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وفحص 60 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، تبين إيجابية 10 منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.