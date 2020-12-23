أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الثلاثاء، أن فرنسا تباشر الأحد المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في "اثنتين أو ثلاث" دور للمسنين على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء".



وصرح الوزير بأن الحملة "ستشمل أولا دارين أو ثلاث دور. واحدة من جهة باريس (تقع) على مسافة غير بعيدة من باريس، وأخرى من جهة بورجون فرانش-كونتيه، وربما ثالثة لا تزال قيد البحث"، موضحا أن الدفعة الاولى من اللقاحات "ستسلم السبت".



وأوضح أن الجرعات الأولى التي طورها تحالف فايزر-بيونتك ستشمل "بضع عشرات من النزلاء الأحد"، على أن تشمل "مراكز أخرى الإثنين ثم الثلاثاء"، متوقعا وصول كميات "أكبر" من اللقاح "في نهاية ديسمبر وبداية يناير"، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.



وردا على سؤال عن إمكان جعل اللقاح إلزاميا لمن يرغب في التوجه إلى مطعم أو مكان عام، أجاب فيران أن "التلقيح ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميا لا لاستخدام وسائل النقل العام ولا لدخول مطعم ولا طبعا للتوجه إلى العمل".



وتوفي 386 مصابا بكوفيد-19 في فرنسا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع عدد المتوفين إلى 61 ألفا و702 منذ بدء تفشي الوباء، بحسب أرقام رسمية نشرت مساء الثلاثاء.