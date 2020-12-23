الرابطة البريطانية للدفاع عن الكلاب تحذر من تناولهم البصل والثوم خلال احتفالات الكريسماس

أصدرت الرابطة الوطنية للدفاع عن الكلاب، والتي تعد جمعية خيرية بريطانية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تحذيرًا لأصحاب الكلاب خلال فترة الأعياد.
وأكدت الرابطة، أنه يجب إبعاد الكلاب المنزلية عن تناول بعض الأطعمة التي ستتواجد بكثرة في احتفالات عيد الميلاد، مثل التي تحتوي على بصل أو ثوم والفطائر باللحم، والشيكولاتة والكعك والحلوى وأي مشروبات غير الماء.
وأوضحت أن تلك الأطعمة تتسبب في إصابة الكلاب بالإسهال والقئ وتلف خلايا الدم الحمراء والانسداد المعوي وتزيد من خطر الاختناق خلال الليل، وذلك لاحتواء بعض هذه الأطعمة وخاصةً البصل على مادة سامة للكلب تعرف باسم ثنائي كبريتيد البروبيل، ما يقلل من كمية الأكسجين في جسم الكلاب وهذا يؤثر على جميع أعضائهم وقد يكون سببًا في الوفاة إذا كان الحيوان ضعيفًا أو يعاني من الأمراض - وفقًا لصحيفة " كينت وسوسيكس كورير" البريطانية.
ومن العلامات التي سيلاحظها أصحاب الكلاب والتي تدل على وجود خطر في حالة تناول الأطعمة السابق ذكرها، الخمول والضعف وقلة الشهية والبول الأحمر وإحمرار اللثة وفي بعض الحالات يصل الأمر للإغماء، وبمجرد ظهور الأعراض، يجب اصطحاب الكلب للطبيب البيطري فورًا.
وقال الطبيب البيطري شون مكورماك، إن ما يجب الحذر منه أيضًا كمية الأطعمة التي تقدم إلى الكلب خلال أيام الاحتفال بعيد الميلاد، لأن الأطعمة تتواجد بكثرة في المنزل ويمكن أن يتم منح الكلب كمية زائدة كمكافأة بمناسبة الاحتفال.
وإضاف أن السعرات الحرارية المرتفعة لها تأثير ضار على جسم الكلاب، موضحًا أن إعطاء كلب صغير قطعة سجق واحدة تعادل تناوله ما يصل إلى 3 قطع برجر بالجبنة.
وأكد أن أفضل الأطعمة التي يجب الالتزام بها خلال الاحتفال بعيد الميلاد، هي اللحوم الخالية من الدهون والمطبوخة والفاصوليا الخضراء والجزر- حسبما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
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