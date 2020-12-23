 مصدر بريطاني: التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي محتمل لكن ليس مؤكدا - بوابة الشروق
الأربعاء 23 ديسمبر 2020 9:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت متحمس للحصول على لقاح كورونا بعد طرحه وتداوله؟

النتـائـج تصويت

مصدر بريطاني: التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست مع الاتحاد الأوروبي محتمل لكن ليس مؤكدا

علم بريطانيا
علم بريطانيا
(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 8:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 8:45 م

قال مصدر في الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء أن التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) "محتمل، لكنه أبعد من أن يكون مؤكدا"، بحسب وكالة برس أسوسييشن البريطانية للأنباء.

كانت شائعات قد ترددت حول توصل الجانبين إلى اتفاق بعد ظهر اليوم في أعقاب تأكيد مسؤولين بالاتحاد الأوروبي أن الاتفاق "في مراحله النهائية".

وأكدت وسائل إعلام عديدة أنه تم التوصل إلى اتفاق لكن مسؤولي الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي قالوا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحادثات مازالت جارية.

ويقول الجانبان باستمرار إنهما حريصان على التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء المرحلة الانتقالية يوم 31 ديسمبر الحالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك