الدنمارك والنرويج تمددان حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا

مددت الدنمارك والنرويج، الحظر المفروض على الرحلات الجوية مع بريطانيا، بسبب المخاوف مع تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.



وقال وزير النقل الدنماركي، إنه تم تمديد الحظر على رحلات الركاب حتى منتصف ليل "23:00 بتوقيت جرينتش" الجمعة المقبلة، يوم عيد الميلاد، في حين قررت النرويج تمديد حظر الرحلات الجوية مع بريطانيا حتى يوم السبت، مع احتمال استمراره إلى ما بعد بداية العام الجديد.



وأشار الوزير بيني إنجلبراشت، إلى الغموض الكبير الذي يكتنف السلالة الجديدة، وأيضا ما إذا كان المسافرون من بريطانيا سوف يلتزمون بالحجر الصحي الموصى به لمدة 10 أيام خلال فترة عيد الميلاد.



وقال وزير الصحة النرويجي بينت هوي: "نريد مزيدا من الوقت لمعرفة السلالة الجديدة من الفيروس ومنعها من التفشي في النرويج"، مضيفا أنه من المهم الاستمرار في تقييم الوضع لاتخاذ القرار الصحيح.