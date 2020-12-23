عميد تربية الإسكندرية: الكلية تحرص على استمرار جهودها الداعمة للمجتمع

قال الدكتور محمد أنور عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية رئيس مجلس إدارة مركز الخدمات التربوية بالكلية إن الكلية تحرص على استمرار جهودها الداعمة للمجتمع للنهوض بمستوى التعليم داخل المحافظة، وذلك في إطار دورها في خدمة المجتمع التعليمي.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الأربعاء، فاعليات البرنامج التربوي المقدم لمعلمي مجموعة المدارس الدولية الأوروبية بالإسكندرية، بحضور الدكتورة منى شيحة، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة مروة العدوي المدير التنفيذي للمركز.

وأوضح أنور أن الكلية تقدم برنامج Teacher’s ICDL والذي يعد من البرامج الرائدة التي تقدمها الكلية لدعم التنمية المهنية والحاسوبية للمعلمين، ويساعد في إكسابهم مهارات التعليم عن بعد، وتهيئتهم لمواكبة متغيرات ومتطلبات العصر ومجابهة تحدياته وحل أزماته.