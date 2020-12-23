إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بمدينة رأس سدر وضخ المياه للوحدات السكنية

قالت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط مياه الشرب الرئيسي بقطر 400 مللي، بنطاق مدينة راس سدر، والمغذى للقري السياحية وكافة أحياء المدينة.

وأكدت رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في تصريح لها اليوم الأربعاء، أنه جرى الدفع بفريق من الفنيين فور تلقي البلاغ لموقع الكسر، وواصل الفريق عمله على مدار يومين، حتى جرى الانتهاء من أعمال الاصلاح، وضخ المياه مرة ثانية للمدينة بالكامل.

وأوضحت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حريصة على مواجهة المشكلات الطارئة، وتوفير كل الإمكانيات والمعدات في وقت قياسي، بهدف الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاح في فترة زمنية وجيزة، كما تسعى لتأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، في ظل الزيادة المستمرة في الكثافة السكانية.

جدير بالذكر أنه جرى قطع مياه الشرب عن مدينة رأس سدر والقري والمنتجعات السياحية التابعة لها على مدار يومين نتيجة كسر بخط المياه الرئيسي.