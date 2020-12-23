 جونز هوبكنز وبلومبرج: إصابات كورونا حول العالم أكثر من 78مليون - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز وبلومبرج: إصابات كورونا حول العالم أكثر من 78مليون

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 7:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 ديسمبر 2020 - 7:28 م

أظهرت بيانات مجمعة لجامعةجونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ78,145,053 حتى الساعة الواحد اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و719الف و974 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


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