جونز هوبكنز وبلومبرج: إصابات كورونا حول العالم أكثر من 78مليون

أظهرت بيانات مجمعة لجامعةجونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ78,145,053 حتى الساعة الواحد اليوم الأربعاء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و719الف و974 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وألمانيا وكولومبيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.