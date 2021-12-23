 استمرار فعاليات التطعيم ضد شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة بمكاتب صحة سوهاج - بوابة الشروق
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استمرار فعاليات التطعيم ضد شلل الأطفال يومي الخميس والجمعة بمكاتب صحة سوهاج

كتب_محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 6:04 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 6:04 م
اعلنت مديريه الشؤون الصحيه بسوهاج عن مد العمل بالحمله القوميه للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لتستمر اليوم وغدا لجميع الفرق الثابته بمكاتب الصحه وذلك لضمان تطعيم كل طفل مستهدف على ارض المحافظه.

كما أعلنت المديرية، مساء أمس الأربعاء، خلال استعراض نتائج الحملة أنه تم تطعيم ٩١٤٩٨٤ طفلا بنسبة ٩٩.٩% من إجمالي المستهدف، ومازالت الحملة مستمرة بالفرق الثابته اليوم وغدا.

وتشهد الحملة إقبالا كبير من المواطنين؛ لزيادة الوعي الصحي بمدى أهمية الحرص على الحصول على التطعيم؛ لتوفير الحماية من الأمراض.

كما وفرت مديرية الشؤون الصحية مئات الفرق ما بين ثابت ومتحرك تجوب المدن المختلفة للوصول إلى كل طفل مستهدف.

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