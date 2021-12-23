المقاصة يفاجئ بطلب غريب من الإسماعيلي بخصوص لاعبه المعار

فوجئ مجلس إدارة نادي مصر المقاصة وجهازه الفني، بطلب نادي الإسماعيلي قطع إعارة محمد مجدي حارس الدراويش المعار للنادي الفيومي، وذلك بعد تألقه في صفوفه خلال المباريات الأخيرة.

وانتقل محمد مجدي حارس الإسماعيلي إلى صفوف مصر المقاصة، على سبيل الإعارة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وقدم أداء جيد للغاية منذ بداية المسابقة الحالية، مما جعل الفريق يطلب عودته مرة أخرى بشكل سريع.

ويعاني الدراويش في الدوري هذا الموسم من نتائج كارثية وهزائمة عديدة، كان آخرها أمام سموحة في الجولة السابعة من مسابقة الدوري بثنائية مقابل هدف، مما يصعب موقفه كثيرًا بجدول ترتيب المسابقة المحلية.