تنفذ الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة شاملة لتطوير المرفق؛ تتضمن تحديث أسطول الجر وعربات نقل الركاب باستبدال الروسية والمُحسنة "تحيا مصر" محل القديم منها، بهدف تقديم خدمات أفضل لجمهور الركاب.

وتعلن الهيئة بشكل شبه يومي؛ في بيانات متفرقة عن تعديل تركيب عدد من قطاراتها على مختلف خطوط هيئة السكك الحديدية، وإحلال عربات مُحسنة بديلة عن العربات القديمة.

ونتيجة لتلك التعديلات تبدلت أسعار القطارات بين المحافظات خاصة على خط "القاهرة / أسوان"، وشهدت زيادات محدودة نشير إليها في السطور التالية..

- القاهرة / الواسطى 10 جنيهًات لمسافة 92 كم.

- القاهرة / بني سويف 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.

- القاهرة / مغاغة 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.

- القاهرة / بنى مزار 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.

- القاهرة / المنيا 28 جنيهًا لمسافة 247 كم.

- القاهرة / ملوي 28 جنيهًا لمسافة 292 كم.

- القاهرة / ديروط 28 جنيهًا لمسافة 313 كم.

- القاهرة / القوصية 30جنيهًا لمسافة 327 كم.

- القاهرة / أسيوط 32 جنيهًا لمسافة 375 كم.

- القاهرة / أبو تيج 34 جنيهًا لمسافة 399 كم.

- القاهرة / صدفا 34 جنيهًا لمسافة 409 كم.

- القاهرة / طما 34 جنيهًا لمسافة 418 كم.

- القاهرة / طهطا 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.

- القاهرة / المراغة 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.

- القاهرة / سوهاج 38 جنيهًا لمسافة 467كم.

- القاهرة / جرجا 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.

- القاهرة / نجع حمادي 42 جنيهًا لمسافة 552 كم.

- القاهرة / قنا 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.

- القاهرة / الأقصر 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.

- القاهرة / أسوان 56 جنيهًا لمسافة 879 كم.