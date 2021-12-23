العاصمة الإدارية تستقبل الاجتماع الأول لمجلس الوزراء

تستقبل العاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع الأول لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الخميس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإنشاء العاصمة الإدارية شرق القاهرة والتى تبلغ مساحتها الإجمالية 170 ألف فدان، وتستهدف عدد السكان عند اكتمال نمو المدينة نحو 6.5 مليون نسمة، وسيتم توفير نحو 2 مليون فرصة عمل.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى والتي تم تنفيذها نحو 40 ألف فدان تبلغ مساحة نصف القاهرة الحالية، ومن المستهدف أن يصل عدد سكان المرحلة الأولى نحو نصف مليون نسمة بالإضافة إلى أكثر من 40 ألف موظف يتم نقلهم بالمقرات الجديدة مع التخطيط أن يزيد الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف موظف خلال 3 سنوات الأولى.