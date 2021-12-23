 بسبب إخفائه المتعمد لإصابته بفيروس كورونا.. إيقاف طبيب أردني عن عمله لمدة أسبوع - بوابة الشروق
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بسبب إخفائه المتعمد لإصابته بفيروس كورونا.. إيقاف طبيب أردني عن عمله لمدة أسبوع

أرشيفية
أرشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 5:09 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 5:09 م

قرَّر مدعي عام محكمة شمال عمان توقيف طبيب في أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل في ماركا؛ بجرم مخالفة أمر الدفاع رقم 22 لسنة 2020 والمادة 22/ب من قانون الصحة العامة.

ونقلًا عن وكالة الأبناء «بترا»، مساء الخميس، قالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الخميس، إنَّ سبب توقيف الطَّبيب جاء لإخفائه، قصدا، إصابته بالمرض وتعريض الآخرين للعدوى.

وأضافت الأمانة العامة للمجلس القضائي بأنَّه تبين إخفاء الطبيب نتيجة فحصه الإيجابي، ولم يبلغ المسؤولين، وتابع ممارسة عمله واستقبال المراجعين.


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