الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بمتحور أوميكرون إلى 17

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد المصابين بمتحور «أوميكرون» ارتفع إلى 17 حالة، مؤكدة أن جميعهم دون أعراض شديدة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس.

وأكد الناطق باسم الوزارة كمال الشخرة، أن الإصابات المسجلة هي لـ9 مواطنين قادمين من الخارج و8 مخالطين، وجميعهم داخل الحجر المنزلي، مضيفا أن الطواقم الطبية مستمرة في متابعة حالتهم الصحية.

وأوضح أن المصابين بـ«أوميكرون» هم من محافظات: طوباس (1)، بيت لحم (3)، رام الله (6)، سلفيت (2)، نابلس (1)، أريحا (4)، مناشدًا المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، والالتزام بالحجر المنزلي لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة، وضرورة إجراء الفحص الطبي.