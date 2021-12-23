في واقعة غريبة من نوعها، قامت الشرطة الهندية، يوم الثلاثاء، بالقبض على قردين، قيل إنهما السبب في قتل مئات الجراء بولاية ماهاراسترا، بحسب ما ذكر في موقع "الجارديان".

وما لفت انتباه الشرطة إلى الواقعة، هو إبلاغ سكان قرية لافول بماهاراسترا عن القردين، وذلك عندما شاهدوهما يقوما باستهداف وقتل جميع كلاب الحي، حيث قاما بخطف الكلاب أولا، ثم نقلها إلى مرتفعات مميتة، زاعمين أن القرود فعلت ذلك كـ"حملة انتقامية"، بعد أن قام بعض الكلاب بقتل قرد رضيع منذ بضعة أيام.

أكدت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن آي"، قتل ما لا يقل من 250 كلبا حتى الآن على يد قرود اللانجور، وأوضحت أن القرود كانت تتجول بالمنطقة يوميا، ثم تقوم باختطاف الكلاب لتذهب بها إلى أعلى الأسطح والأشجار، وتقوم بعد ذلك بإلقائها من الأعلى لتسقط نافقة على الفور، أو تتركها القردة هناك حتى تنفق بسبب نقص الماء والغذاء.

في حين أن سكان قرية لافول أشاروا إلى أن ما حدث هو عملية انتقام دقيقة من القرود، بدليل أنه لم يتبق أي جرو صغير في المنطقة بأسرها على قيد الحياة، قال مسؤول من مكتب شرطة المنطقة، إنه لا يوجد أي دليل على أن أفعال القرود كانت بسبب الانتقام، موضحا أن ما حدث سلوك حيواني، ولا يمكن التأكد من الدافع وراؤه بالأخذ فقط برأي السكان المحليين.

لم يكن إبلاغ سكان قرية لافول عن القرود المشتبه بها في عمليات قتل الكلاب تعاطفا مع الكلاب التي تم قتلها، بل قام السكان بالإبلاغ عنهما بعدما بدأت القرود في مضايقة أطفال القرية، فخشى الأهالي أن يحدث مع أطفالهم نفس ما حدث مع الكلاب.

من جهتها، صرّحت إدارة الغابات المحلية، بأنها ألقت القبض على الجناة المزعومين من القرود، والذين سيتم إطلاق سراحهم في إحدى الغابات القريبة من قرية لافول.

وتوثيقا لهذه الواقعة، قام سكان لافول بتصوير القردين بعدما أنهيا عمليات قتل الكلاب، وهما مستلقين على إحدى المرتفعات، ويبدو عليهما ملامح الإرهاق.