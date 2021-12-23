محكمة كتالونية توافق على فرض حظر تجول ليلي بالإقليم مع زيادة حالات كورونا

وافقت أعلى محكمة في كتالونيا اليوم الخميس، على فرض قيود صارمة على الحياة العامة، حسبما أمرت بذلك الحكومة الإقليمية، نظرا للارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ومن المقرر أن يدخل حظر التجول حيز التنفيذ يوم غد الجمعة ، مما يمنع الخروج من المنازل بين الساعة الواحدة صباحا والسادسة صباحا في المدن التي يقطنها أكثر من 10 آلاف نسمة، حيث يتجاوز معدل الإصابة الأسبوعي 250 شخصا لكل 100 ألف نسمة.



وتفي جميع المدن تقريبا بهذه المعايير، ولذلك ستنطبق التدابير على 3ر6 ملايين شخص، أو 82 % من المنطقة الشمالية الشرقية.



ومن المقرر أن تطبق اللائحة الجديدة التي أكدتها المحكمة اليوم الخميس في البداية لمدة أسبوعين .



وبموجب القواعد، يجب إغلاق النوادي والحانات ولا يجوز للمطاعم أن تستقبل أكثر من نسبة 50 % من طاقتها الكاملة. ويتعين على جميع المتاجر والمؤسسات العامة الأخرى تقريبا أن تضع حدا أقصى لدخولها بنسبة 70 % من طاقتها الاستيعابية الكاملة. ولا يجوز حضور التجمعات العامة أو الخاصة لأكثر من 10 أشخاص.



ويشار إلى أن كتالونيا هي المنطقة الإسبانية الوحيدة التي تطبق مثل هذه التدابير الصارمة، حيث لم تدع الأقاليم الأخرى بعد إلى فرض قيود مماثلة.



ولم يأمر رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بارتداء أقنعة الوجه (الكمامات) مرة أخرى في الهواء الطلق، إلا في بيان اليوم الخميس، على الرغم من أن معظم السكان يرتدونها في الخارج طواعية .