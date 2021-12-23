الحكومة الموريتانية تصادق على اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي

وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا التي وقعها الطرفان في بروكسل في 15 نوفمبر 2021 ولم تدخل حيز التنفيذ بعد بانتظار مصادقة الحكومة والبرلمان عليها.

وأوضح بيان صدر مساء اليوم الأربعاء، بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن هذه الاتفاقية سوف تمكن أساطيل الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي من الولوج إلى المياه الخاضعة للتشريعات الموريتانية لاستغلال فائض حصص الصيد غير المستغلة من قبل الأساطيل الوطنية حتى سقف 287 ألف طن من الأسماك سنويا، باستثناء رأسيات الأرجل المقصور صيدها على المواطنين حصرا.

وبقي الإطار المالي لهذا الاتفاق على حاله مقارنة بسابقه الذي تم توقيعه في 2018.

وتعتبر السواحل الموريتانية من أغنى الشواطئ بالأسماك في العالم وتعاني سوء الإدارة ونهب الأساطيل الأجنبية لثرواتها نتيجة ضعف الرقابة، وتمول ألمانيا أكبر مشروع لرقابة السواحل الموريتانية يستخدم الأقمار الصناعية في محاربة الغش والصيد غير المشروع.