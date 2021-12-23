وفَّرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، حزمة من الخدمات لقاصدي المسجد الحرام من المصلين والمعتمرين، من أبرزها فتح (58) باباً للدخول والخروج، وتخصيص أكثر من (4000) عامل وعاملة، لعمليات التطهير التي تصل إلى (10) مرات يومياً.

وأكد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي محمد بن مصلح الجابري، أن الوكالة رفعت مستوى جاهزيتها لصلاة الجمعة، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين زوار ومعتمري بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفُّها الخشوع والسكينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح الجابري أن خطة الوكالة شملت عددا من المحاور والجوانب الخدمية والميدانية والوقائية منها: الإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، وخدمات التنقل، والإشراف على الأبواب، وغيرها من الخدمات لتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام والتسهيل عليهم.