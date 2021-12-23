مسؤول في حماس: لا هدن طويلة مع إسرائيل والعمليات في الضفة ستتصاعد

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قال مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الخميس، إنه لا هدن طويلة بين الحركة وإسرائيل في غزة، متوعدا بتصعيد العمليات في الضفة الغربية.

وصرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في مقابلة مع قناة الأقصى التي تبث من غزة بأنه "لا يوجد هدن طويلة بينا وبين إسرائيل في غزة، وما يحدث هو ترتيبات وقف إطلاق النار بعد كل معركة".

وأضاف العاروري "فلسطين التاريخية والمقاومة فيها حق للشعب الفلسطيني وطنيا، ولأمتنا العربية قوميا، ولأمتنا الإسلامية دينيا".

وبشأن التوتر الحاصل في الضفة الغربية، قال العاروري إن الشعب الفلسطيني "لا يستسلم ولا يرضخ للاحتلال مهما بلغت التضحيات، وهناك خط تصاعدي واضح جدا للمقاومة".

ودعا إلى "تصعيد موجة المقاومة بالضفة بكل الأشكال، والاجتماع كفلسطينيين على منهج المقاومة".

وتعقيبا على تهديدات إسرائيل باستهدافه ردا على الهجمات في الضفة الغربية، قال العاروري: "لا نخشى تهديدات الاحتلال، ونتشرف أن نكون جزءا من مقاومة شعبنا".

وتابع: "الاحتلال هو المسبب الرئيس للمقاومة بعدما أخرج الشعب الفلسطيني من طور الشعب المسالم إلى حالة الحرب الدائمة".

واعتبر المسؤول في حماس أنه "يمكننا طرد المستوطنين من الضفة ووقف عربدتهم تحت ضغط المقاومة كما حدث في غزة".

وحملت أوساط إسرائيلية رسمية قادة حماس في الخارج، وبينهم العاروري مسؤولية تصاعد الهجمات في الضفة الغربية مؤخرا وهددت باستهدافهم.