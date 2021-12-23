قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي، يجريان اجتماعات مع رجال الصناعة والقطاع الخاص لمعرفة التحديات التي تواجههم والمساعدات التي قد يحتاجونها.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية الجديدة، مساء الخميس: «لا بديل آخر عن دخول القطاع الخاص بعمق وقوة وينمي استثماراته ويتحرك في قيادة القطاعات الهامة لاقتصاد مصر ومنها الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأشار إلى أن الدولة في حاجة إلى استمرار الاستثمارات العامة في مجال التشييد والبناء، مستشهدًا بالمشروع القومي «حياة كريمة» ومردود الاستثمار في البنية الأساسية على البعد الاجتماعي للمبادرة قبل المردود الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف رفع مستوى معيشة المواطن عبر توفير كل الخدمات الأساسية له، قائلًا إن المبالغ التي خصصتها الدولة لـ«حياة كريمة» تصرف على منتجات من المصانع التابعة للقطاع الخاص.

ولفت إلى وجود رؤية للخروج بأكبر حجم من الحوافز، خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: «أقرينا اليوم لائحة الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بكل حوافز الاستثمار التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؛ لتفعيل الحوافز خلال الفترة المقبلة بأكبر قدر ممكن».