 معلول: الإصرار والعزيمة وراء التتويج بالسوبر الأفريقي.. وشكرًا لجماهير الأهلي - بوابة الشروق
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معلول: الإصرار والعزيمة وراء التتويج بالسوبر الأفريقي.. وشكرًا لجماهير الأهلي

عمرو فهمي
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 1:30 ص | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 1:30 ص

أكد علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق نجح في حصد لقب السوبر الإفريقي على حساب فريق الرجاء المغربي، بعد إصرار وعزيمة قوية من اللاعبين.

وأوضح معلول أن إصابة السولية كان لها تأثير على الفريق خاصة أنها جاءت قبل انطلاق المباراة، وأن الجهاز الفني تعامل سريعًا مع هذا الموقف من خلال مشاركة ياسر إبراهيم. 

وأشار اللاعب الدولي التونسي إلى أن الجهاز الفني طالب اللاعبين بين الشوطين بتقديم أدائهم المعتاد أمام الرجاء المغربي. 

وشدد معلول على أن الجهاز الفني وضع كافة السيناريوهات خلال التحضير للمباراة، ولاعبي الفريق بعد الوصول إلى ركلات الترجيح كان لديهم ثقة كبيرة في محمد الشناوي.

 واختتم معلول تصريحاته بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي على مساندتهم ودعمهم للفريق.‏


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