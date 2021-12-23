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شهدت محافظات الوجه البحري والقبلي هدوءا نسبيا في حركة المرور، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات بمحور أبو قير.

وشهدت مناطق الأعمال على الطرق الدائرية كثافات مرورية متحركة خصوصا أعلى مناطق الطريق الزراعي ومنطقة الكونيسة والمنيب، ومحور 26 يوليو من ميدان لبنان إلى أكتوبر.

كما ظهرت كثافات مرورية بمطلع كوبرى الجيزة المعدني، وزحام أمام محطة مترو الجامعة بشارع السودان فى الطريق من فيصل إلى مناطق الدقي.

وظهرت كثافات مرورية على كورنيش النيل من ساحل روض الفرج إلى وسط المدنية، وكثافات في صلاح سالم وأعلى كوبري حدائق القبة.