محافظ بورسعيد يكرم أبطال المقاومة الشعبية وأسرهم

كرّم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الأربعاء، أبطال الانتصار على دول العدوان الثلاثي وأسرهم، خلال احتفالية لفرقة الموسيقى العربية على مسرح قصر الثقافة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي - عيد النصر - في الذكرى الـ65 لانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثي في 23 ديسمبر 1956.

وتضمنت قائمة المكرمين كل من البطل الفدائي أحمد هلال، وأسر الأبطال الفدائيين، من بينهم محمد مهران، وعلي زنجير، وزينب الكفراوي، وعلية الشطوي.

ومن المنتظر أن يضع محافظ بورسعيد ومدير الأمن وممثل الجيش الثاني الميداني، إكليلًا من الزهور، غدًا الخميس، على النصب التذكاري بميدان الشهداء، يعقبه إزاحة الستار عن تمثال الفنان محمود ياسين، بالمركز الثقافي، ثم افتتاح بطولة السباحة بالمدينة الرياضية.