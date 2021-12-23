 الكويت: لا سفر للمواطنين الذين مضى على تطعيمهم 9 أشهر ولم يحصلوا على الجرعة التعزيزية - بوابة الشروق
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الكويت: لا سفر للمواطنين الذين مضى على تطعيمهم 9 أشهر ولم يحصلوا على الجرعة التعزيزية

هديل هلال
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 2:51 م | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 2:51 م

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، عدم السماح بالسفر خارج دولة الكويت للمواطنين الذين مضى عليهم 9 أشهر على تلقيهم الجرعة المكتملة والمعتمدة لدى دولة الكويت، واعتبارهم غير مكتملي التحصين مالم يتلقوا الجرعة التعزيزية «التنشيطية» وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2022/1/2.

ونقلًا عن موقع جريدة «القبس» الكويتية، مساء الخميس، أضافت الإدارة في بيان لها: «عدم قبول أي راكب قادم إلى دولة الكويت إلا بعد تقديم شهادة فحص «PCR» سلبية تثبت خلوه من فيروس كورونا».

وتابعت: «شريطة أن تكون سارية المفعول «48» ساعة من تاريخ المسحة «الفحص» إلى وقت القبول على الرحلة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/12/26».

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