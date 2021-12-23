كشف رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الخميس، عن إصابة ستة أعضاء من فريقه بفيروس كوفيد-19، حتى في الوقت الذي أبلغت فيه البلاد عن عدد قياسي من الإصابات الجديدة.

وعلى الرغم من أنه ليس في عزلة ذاتية، إلا أن ترودو يقصر نفسه على المشاركة الافتراضية بعد أن ثبتت إصابة ثلاثة من موظفيه وثلاثة من أعضاء فريقه الأمني بفيروس كورونا.

وقال ترودو إنه أجرى عدة اختبارات سريعة جاءت جميعها سلبية، لكنه اختار عقد مؤتمر صحفي افتراضي حول وضع كوفيد-19 في كندا أمس، بدافع من الحذر الشديد.

جاء هذا التطور في الوقت الذي أبلغت فيه كندا عن 14988 حالة جديدة يوم أمس، وفقًا لشبكة (سي.تي.في.)، وهو رقم قياسي للحالات الجديدة منذ بدء الجائحة العام الماضي.

هذا لا يشمل الحالات من الأقاليم الشمالية الغربية، مما يعني أن المجموع قد يكون أعلى. كان الرقم القياسي السابق هو 13670 حالة تم الإبلاغ عنها في 28 ديسمبر من العام الماضي.

وقال ترودو إن سلطات الصحة العامة طلبت منه تقليل اتصالاته لكنها لم توصه بالعزل الذاتي بالكامل في هذا الوقت.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت وزيرة الخارجية ميلاني جولي أنها أثبتت إصابتها بكوفيد-19.