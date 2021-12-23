سويسرا تسجل 11 ألفا و565 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

سجلت سويسرا 11 ألفا و565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 21 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و215 ألفا و944 إصابة، وترتفع الوفيات إلى 12 ألفا وحالتين.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و322 ألفا و663 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.