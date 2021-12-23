عقار ميرك لعلاج كورونا يحصل على موافقة أمريكية

حصل عقار شركة ميرك آند كو الأمريكية لعلاج كورونا على موافقة الجهات المنظمة الأمريكية، بما يمنح المرضى ممن حالتهم خطيرة، خيارا آخر للعلاج بالمنزل في وقت يتسبب فيه متحور أوميكرون للفيروس في زيادة الإصابات.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أن العقار مولنوبيرافير، حصل على ترخيص طارئ، في أعقاب حصول عقار شركة فايزر الأمريكية المنافس، باكسلوفيد، على موافقة يوم أمس الأربعاء.



ويتيح العقاران معا سبيلا جديدا لمنع تعرض المستشفيات الأمريكية لضغوط تفوق طاقتها جراء زيادة حادة في الإصابات.



ويهدف مولنوبيرافير، الذي طورته ميرك بالتعاون مع شريكتها ريدجباك بيوثيرابتيكس، لعلاج حالات كوفيد للأفراد الذين لا يحتاجون لدخول المستشفى بدءا من عمر الثامنة عشرة فأكثر، لكنهم معرضون لخطر تفاقم حالتهم.



وأظهرت دراسة أن العقار خفض خطر الحاجة للعلاج بالمستشفيات أو الوفاة بين البالغين ممن يعاني منهم من الإصابة بين الطفيفة والمعتدلة بنسبة بلغت 30%.



ويعمل مولنوبيرافير على إدخال أخطاء بمواد جينية لوقف تكاثر الفيروس بشكل نهائي، لكنه قد يؤثر على نمو الخلايا البشرية.