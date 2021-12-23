موسم الرياض 2021 يجذب أكثر من 6 ملايين زائر

جذبت فعاليات موسم الرياض 2021 أكثر من 6 ملايين زائر، حيث واصلت العديد من المناطق المجانية في الموسم استقبال زوارها يومياً، تلبيةً لرغبات المجتمع بجميع فئاته.

وتشمل مناطق الموسم المجانية: قرية زمان، نبض الرياض، شجرة السلام. فيما افتُتِحت أواخر شهر نوفمبر الماضي منطقة "نبض الرياض" المجانية، وهي إحدى مناطق الموسم الـ14 الترفيهية، التي تبرز الجانبين التاريخي والثقافي للمملكة، بعروض مرئية تسرد القصص الثقافية والتاريخية بمحاكاة عن مناطق المملكة، منها تلك القصص على جدران قصر المصمك، بالإضافة إلى تقديم العروض الموسيقية، والأكلات الشعبية وعرض لأزياء مناطق المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية"واس" مساء اليوم الأربعاء.

وأشعلت تغريدة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصدرت محرك البحث "جوجل" لساعات طويلة، مزيحاً من خلالها الستار على أضخم حدث فني في الوطن العربي سيشهده موسم الرياض ليلة 31 ديسمبر 2021 ليكون أجمل بداية لعام 2022 ممثلاً في حفل هو الأكبر والأضخم والأبرز غنائياً بعنوان "رياض تريو نايت"، تقدمه الهيئة العامة للترفيه.

وكشف آل الشيخ في تغريدته على "تويتر" عن أن الحفل سيضم 13 مطرباً ومطربة، يقودهم "فنان العرب" محمد عبده، أما بقية النجوم فهم: عبادي الجوهر، وعبد الله الرويشد، ونوال الكويتية، وأحلام، وماجد المهندس، ونبيل شعيل، وأصالة، وأنغام، وأصيل أبو بكر، وعلي بن محمد، وفهد الكبيسي، وأسما لمنور.