فرنسا ترفع السرية عن أرشيف الحرب الجزائرية

ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن السلطات الفرنسية رفعت السرية عن أرشيف الحرب الجزائرية، وذلك بتسهيل الوصول إلى المحفوظات القضائية للحرب الجزائرية.

وفتح مرسوم وزاري، نشر اليوم الخميس، في "الجريدة الرسمية"، الأرشيف القضائي الفرنسي فيما يتعلق بالحرب الجزائرية، قبل 15 عاما من التقويم القانوني (1954-1962).

وفي حين أن قانون التراث يخضع هذه المعلومات من حيث المبدأ إلى فترة 75 عاما قبل الوصول إليها، أي الموعد النهائي المحدد بين 2029 و2037، فمن الآن فصاعدا سيكون الوصول إليها دون قيود، بحكم ما يسمى بإجراء "الإعفاء العام"، وتتعلق "بتحقيقات الضابطة العدلية" و"القضايا المعروضة أمام القضاء".

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن معظم المؤرخين العاملين في هذا الملف أشادوا بتلك الخطوة، في إطار مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول المصالحة، الذي قال إن فتح أرشيف حرب الجزائر هو جزء من عمل عميق لكشف حقائق تاريخية ضرورية والاعتراف بجميع مكونات ذاكرتنا.

وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية، روزلين باشيلو، التي تتولى الوصاية على الأرشيف الوطني - باستثناء تلك الخاصة بوزارتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية - قد أعلنت بالفعل في 10 ديسمبر الجاري، عن هذه البادرة برفع السرية عن أرشيف الحرب الجزائرية.

التقرير الذي أعده المؤرخ بنيامين ستورا حول المصالحة الفرنسية الجزائرية للمذكرات، والذي قدم إلى الرئيس الفرنسي في يناير، والذي دعا خلاله بشكل خاص إلى تحسين الوصول إلى أرشيف هذه الفترة من أجل "التحرك نحو مزيد من الحقيقة".

من جهتها، قالت المؤرخة الفرنسية المتخصصة في الحرب الجزائرية سيلفانا تينول "إن كان تأثير تلك الخطوة حول الاعتراف بالعلاقة المعذبة بين الجزائر وفرنسا محدوداً، لكن الاعتراف بذلك الأرشيف ليس سوى قطعة واحدة من علاقة استراتيجية متوترة".

وأضافت أن "تلك الخطوة رسالة تهدف إلى إظهار تأثير الرأي العام على جانبي العالم، البحر الأبيض المتوسط، ب​​أن السلطة التنفيذية الفرنسية تتحمل مسؤولياتها تجاه ماضيها".

وتابعت: "التوقيع المشترك على المرسوم من قبل وزارات الثقافة والجيوش والخارجية والداخلية والعدل يؤكد مدى العمل المشترك بين الوزارات الذي صاحب هذا التدبير الإيجابي للتوصل للحقيقة، كما أن مشاركة وزارة القوات المسلحة، المعنية بالدور المركزي الذي كان يلعبه القضاء العسكري في ذلك الوقت، يمكن أن يعطي الخطوة وزناً أكبر".

وأضافت تينول: "من المهم رمزياً التعامل مع الحرب العالمية الثانية وحرب الاستقلال الجزائرية على قدم المساواة".

وأعلن الرئيس الفرنسي في التاسع من مارس الماضي، في إطار سياسة "الخطوات الصغيرة" التي يتبعها، عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية، التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.