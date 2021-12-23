تركيا: إيقاف 6 عناصر من داعش كانوا يعدون لعملية إرهابية ليلة رأس السنة

ضبطت السلطات التركية في ولايتي أضنة ومرسين جنوبي البلاد، 6 عناصر من تنظيم "داعش" كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية ليلة رأس السنة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان صادر عن قيادة الدرك في ولاية مرسين، اليوم الخميس، أن "الفرق الأمنية نفذت فجرا عمليات دهم متزامنة بأضنة ومرسين لمنازل إرهابيين يعملون لصالح داعش، كانوا يستعدون لتنفيذ عملية إرهابية ليلة رأس السنة".

وأسفرت العمليات عن إلقاء القبض على 6 أشخاص مرتبطين بداعش، والعديد من المواد الرقمية والوثائق العائدة للتنظيم الإرهابي.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.





