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أظهرت بيانات نشرتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن اقتصاد كوريا الشمالية انكمش بنسبة 4.5% في عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب العقوبات الدولية وجائحة كورونا.

ولفتت إلى أن هذا الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي يمثل تحولا بعد نمو بنسبة 0.4% في العام السابق.

وعزت هيئة الإحصاء التراجع إلى العقوبات الاقتصادية الدولية، فضلا عن إغلاق الحدود الناجم عن تفشي كورونا.

كما أظهرت البيانات أن الدخل القومي الإجمالي الاسمي لكوريا الشمالية وصل إلى 35 تريليون وون (29.4 مليار دولار) العام الماضي.

وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في بيونج يانج 1.379 مليون وون العام الماضي، مقارنة بـ37.62 مليون وون لكوريا الجنوبية.

وهبط حجم تجارة كوريا الشمالية بنسبة 73.4% على أساس سنوي إلى 860 مليون دولار العام الماضي، مقارنة بـ980.1 مليار دولار في سول.

وبلغ عدد سكان كوريا الشمالية 25.37 مليون نسمة في العام الماضي، مقارنة بـ52 مليونا في كوريا الجنوبية.

وتنشر هيئة الإحصاء معلومات عامة عن كوريا الشمالية منذ عام 1995 لتسليط الضوء على ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.