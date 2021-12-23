 المملكة المتحدة: الإقامة في المستشفى للمرضى بمتغير «أوميكرون» أقل بنسبة 40٪ مقارنة بحالات «دلتا» - بوابة الشروق
الخميس 23 ديسمبر 2021 7:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الإعلان عن تطعيم الأطفال من سن 12 عاما بلقاح فايزر.. هل ستتحرك لتلقيح أبنائك؟

النتـائـج تصويت

المملكة المتحدة: الإقامة في المستشفى للمرضى بمتغير «أوميكرون» أقل بنسبة 40٪ مقارنة بحالات «دلتا»

أ ش أ
نشر في: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 7:12 ص | آخر تحديث: الخميس 23 ديسمبر 2021 - 7:12 ص

أعلنت إحصاءات صادرة عن المملكة المتحدة أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بمتغير "أوميكرون" هم في المتوسط أقل عرضة بنسبة 15٪ من حالات "دلتا" للذهاب إلى المستشفى ولديهم خطر أقل بنسبة 40٪ في دخول المستشفى لليلة أو أكثر.
وقام فريق البحث حول تفشي المرض بـ"إمبريال كوليدج" بقيادة البروفيسور نيل فيرجسون بتحليل سجلات المستشفيات بين جميع حالات كوفيد المؤكدة في إنجلترا بين 1 و 14 ديسمبر الحالي.
وفي التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء في صحيفة "ذا جارديان"، وجد العلماء أن أي حضور في المستشفى للمرضى كان أقل بمقدار خمس إلى ربع الحالات مقارنة بين أوميكرون ودلتا، وأقل بنسبة تتراوح بين 40٪ و 45٪ عندما أسفرت زيارة المستشفى عن البقاء في المستشفى ليوم واحد على الأقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك